Topkapı'da Nevruz Bayramı Kutlandı (1) - İstanbul
15 dakika önce
- Düzenlenen etkinlikten detaylar Konserden görüntüler Ateşin üzerinden atlayanlar İSTANBUL - Topkapı'da baharın ilk günü sayılan Nevruz Bayramı kutlandı.
- Düzenlenen etkinlikten detaylar
Konserden görüntüler
Ateşin üzerinden atlayanlar
İSTANBUL - Topkapı'da baharın ilk günü sayılan Nevruz Bayramı
kutlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:05 Kaynak: AA
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