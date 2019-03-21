Son Dakika Haberleri: Topkapı'da Nevruz Bayramı Kutlandı (1) - İstanbul

Topkapı'da Nevruz Bayramı Kutlandı (1) - İstanbul

15 dakika önce

- Düzenlenen etkinlikten detaylar Konserden görüntüler Ateşin üzerinden atlayanlar İSTANBUL - Topkapı'da baharın ilk günü sayılan Nevruz Bayramı kutlandı.

- Düzenlenen etkinlikten detaylar
Konserden görüntüler
Ateşin üzerinden atlayanlar
İSTANBUL - Topkapı'da baharın ilk günü sayılan Nevruz Bayramı kutlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:05 Kaynak: AA

Nevruz Bayramı, Güncel
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