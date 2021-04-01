Topkapı'da tır köprüye çarptı, üzerindeki konteyner yola düştü - Son Dakika

Topkapı'da tır köprüye çarptı, üzerindeki konteyner yola düştü
01.04.2021 20:35
Topkapı'da tır köprüye çarptı, üzerindeki konteyner yola düştü Topkapı'da bir tırın üzerindeki koyteyner köprüye çarparak yola düştü.
Topkapı'da tır köprüye çarptı, üzerindeki konteyner yola düştü
İSTANBUL - Topkapı'da bir tırın üzerindeki koyteyner köprüye çarparak yola düştü. Kazanın yaşandığı yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Fatih Topkapı'da meydana geldi. Köprünün altından geçmeye çalışan bir tırın dorsesi köprüye çarptı. Dorse üzerindeki konteyner çarpmanın etkisiyle yerinden sökülerek yola düştü. Yaralanan kimsenin olmadığı kazanın yaşandığı yolda trafik yoğunluğu oluştu. Dorsenin yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı da normale döndü.
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