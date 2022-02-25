Topkapı'da tramvay yoluna giren çekici teli kopardı, seferler durdu - Son Dakika
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Topkapı'da tramvay yoluna giren çekici teli kopardı, seferler durdu

25.02.2022 00:57
Topkapı'da tramvay yoluna giren çekici teli kopardı, seferler durdu

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Topkapı durağında, bir trafik çekicisinin seyir telini koparması sonucu seferler Çapa ve Merkezefendi durakları arasında durdu.

Kabataş- Bağcılar tramvay hattının Topkapı durağında, bir trafik çekicisinin seyir telini koparması sonucu seferler Çapa ve Merkezefendi durakları arasında durdu. Yolcular, tramvay yolundan yürüyerek devam etti.

Olay, Topkapı Tramvay yolunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bir trafik çekicisi tramvay yolunda ilerlerken üzerinde bulunan araç tellere takıldı. Tellerin kopması sonucu seferlerde aksama yaşandı. Ekipler tramvay yolunda çalışmalarını gerçekleştirirken seferler Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ- Bağcılar istasyonları arasında yapıldı. Çapa ve Merkezefendi durakları arasındaki yolu yaya olarak devam eden yolcular duruma tepki gösterdi.

Konuyla ilgi İBB Metro İstanbul sosyal medyadan açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda karayolu aracının hattımızın enerji sistemine zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Merkezefendi istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

"Yağmurun altında mağdur oldum"

Yoluna yürüyerek devam etmek zorunda kalan Saliha İbad, "Çapa'dan beri yürüyorum. Orada sabahtan beri hastanedeydim. Geldim durağa kartı da bastım. Kimse de bir şey demedi. Kartı bastım bindim tramvaya. Beni indirmek zorunda kaldı. İndim, oradan bu yağmurun altında baya mağdur kaldım. Bari biletlerimizi geri verin diye söyledim. 'Kartlarımıza iade edin' dedim. 'Hayır öyle bir şey olamaz, bütün yolculara nasıl geri vereceğiz' dediler, vermediler. Biz de bu yağmurun altında mecburen yaya olarak yürüyerek geldik kendi imkanlarımızla. Bütün yolcular orada mahvoldu. Bilmiyorum. Bir kaza oldu dediler ama anlamadım. Anons yapıyorlardı ama yolcular sesinden kimse anlamıyordu" dedi. - İSTANBUL

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FATİH'TE TRAMVAY YOLUNA GİREN ÇEKİCİ ENERJİ HATLARINI KOPARDI FATİH'TE TRAMVAY YOLUNA GİREN ÇEKİCİ ENERJİ HATLARINI KOPARDI Topkapı'da tramvay yoluna giren çekici, seyir telini kopardı; seferler durdu Topkapı'da tramvay yoluna giren çekici, seyir telini kopardı; seferler durdu

Merkezefendi, Bağcılar, Tramvay, Topkapı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Topkapı'da tramvay yoluna giren çekici teli kopardı, seferler durdu - Son Dakika


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