Topkapı durağında bekleyen tramvayda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Topkapı durağında bekleyen tramvayda çıkan yangın söndürüldü

21.05.2022 10:48
Topkapı durağında bekleyen tramvayda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattında faaliyet gösteren tramvayda, boş olduğu sırada çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul'da T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattında faaliyet gösteren tramvayda, boş olduğu sırada çıkan yangın söndürüldü.

Hattın başlangıcı olan Topkapı durağında bekleyen tramvayın elektrik kablolarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, istasyon çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü. Yangın çıktığı sırada tramvayın boş olduğu ve henüz seferine başlamadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşanmadı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Topkapı durağında bekleyen tramvayda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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