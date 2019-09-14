Topkapı iett garajı, park oluyor (2)

'PARK OLMASI GÜZEL'

Şehremini Mahalle Muhtarı Nalan Ertuğrul Gürkan, İETT garajının park yapılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Şehremini Mahallesi 36 bin nüfuslu ve pek fazla yeşil alan yok. Yeşil alan olarak düzenlenmesinde bir sıkıntı yok. Bir AVM olacağına park olması güzel olur. Daha önceki planlara vatandaşlar itiraz etmişti. O planlar mahkeme kararı ile iptal edildi. Park olması daha güzel"dedi.

Çevre sakinlerinden Melek Can, "İETT garajı bir fabrika görüntüsünde. Yeşil alan olarak düzenlenirse bölge için iyi olur. Gerçi çevremizde küçük küçük parklar var ama daha büyük bir park olması da iyi olur. Özellikle parkın altının otopark olması çok iyi olur çünkü bölgede otopark sorunu var" derken, Cahit Tunç, "Çok başarılı bir karar. Orasının park olması pek tabii ki iyi olur" diye konuştu.

Kuaför olduğunu ve çevrede oturan çok sayıda müşterisi bulunduğunu belirten Zeki Kamaz ise, "Onların konuşmalarından da biliyorum ki gerçekten yeşil alanlara ihtiyaç var. Bölgede oturan özellikle yaşlı insanlar böyle bir alana ihtiyaç duyuyor. Eşim de aynı fikirde. Yeşillik bir alanda oturup, dinlenme ihtiyacı duyuyor insan. İnsanlar bu ihtiyaçlarını gidermek için başka uzak yerlere gitmek zorunda kalıyor" dedi.

