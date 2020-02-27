Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay seferleri normale döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay seferleri normale döndü - Son Dakika

Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay seferleri normale döndü

6 saat önce

Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle bir süre aksayan seferler, normale döndü.

Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay seferleri normale döndü, System.String[]

Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle bir süre aksayan seferler, normale döndü.

Metro İstanbul'un Twitter hesabında yer alan duyuruda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle Topkapı- Karadeniz istasyonları arasında yapılan seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:14 Kaynak: AA
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