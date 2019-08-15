TOPKAPI PAZARTEKKE'DE KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI (1)
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Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA Topkapı Pazartekke tramvay durağında bir minibüs ve otomobil çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:49 Kaynak: DHA
Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA
Topkapı Pazartekke tramvay durağında bir minibüs ve otomobil çarpıştı. Kaza da ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Tramvay seferleri her iki yönde de yapılamıyor.
Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntüler
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