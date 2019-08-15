Son Dakika Haberleri: TOPKAPI PAZARTEKKE'DE KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI (1)
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TOPKAPI PAZARTEKKE'DE KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI (1)

1 saat önce

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA Topkapı Pazartekke tramvay durağında bir minibüs ve otomobil çarpıştı.

TOPKAPI PAZARTEKKE'DE KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI (1), System.String[]

Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA
Topkapı Pazartekke tramvay durağında bir minibüs ve otomobil çarpıştı. Kaza da ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Tramvay seferleri her iki yönde de yapılamıyor.

Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntüler


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:49 Kaynak: DHA
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