Son Dakika Haberleri: TOPKAPI PAZARTEKKE'DE KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI
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TOPKAPI PAZARTEKKE'DE KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI

1 saat önce

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHATopkapı Pazartekke tramvay durağında bir minibüs ve otomobil çarpıştı.

Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA
Topkapı Pazartekke tramvay durağında bir minibüs ve otomobil çarpıştı. Kaza da ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Tramvay seferleri her iki yönde de yapılamıyor.
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:55 Kaynak: DHA
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