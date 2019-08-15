Son Dakika Haberleri: Topkapı Pazartekke'de kaza: 1'i çocuk 7 yaralı (3)
Son Dakika Güncel Haber

Topkapı Pazartekke'de kaza: 1'i çocuk 7 yaralı (3)

1 saat önce

TOPKAPI Pazartekke tramvay durağında çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüsle bir otomobil çarpıştı.

Topkapı Pazartekke'de kaza: 1'i çocuk 7 yaralı (3), System.String[]
TOPKAPI Pazartekke tramvay durağında çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüsle bir otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk, 1'i polis 7 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Tramvay seferleri her iki yönde de kontrollü olarak yapılıyor. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Kaza yapan otomobil bahçeye düştü: 7 kişi yaralandı Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü: 2 yaralı Mehmet Metiner'in "AK Parti ömrünü doldurdu" sözlerine Naci Bostancı'dan yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 00:31:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Topkapı Pazartekke'de kaza: 1'i çocuk 7 yaralı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]