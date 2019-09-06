Son Dakika Haberleri: Topkapı Sarayı Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı, personel KHK ile geçici görevli sayılıyor
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Topkapı Sarayı Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı, personel KHK ile geçici görevli sayılıyor

57 dakika önce

Türkiye'de en çok ziyaret edilen müzelerin başında gelen Topkapı Sarayı, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlandı. Topkapı Sarayı daha önce Kültür Bakanlığı çatısı altında bulunuyordu. Kararnamede personel KHK ile 6 aylığına geçici görevli kabul ediliyor.

Topkapı Sarayı Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı, personel KHK ile geçici görevli sayılıyor, System.String[]

Türkiye'de en çok ziyaret edilen müzelerin başında gelen Topkapı Sarayı, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlandı. Topkapı Sarayı daha önce Kültür Bakanlığı çatısı altında bulunuyordu.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca, Topkapı Sarayı'nın yönetim, restorasyon, tanıtım hizmetleri de dahil olmak üzere tüm hizmetleri Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredildi.

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Saraylar, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:15 
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