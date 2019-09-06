Topkapı Sarayı Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı, personel KHK ile geçici görevli sayılıyor
57 dakika önce
Türkiye'de en çok ziyaret edilen müzelerin başında gelen Topkapı Sarayı, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlandı. Topkapı Sarayı daha önce Kültür Bakanlığı çatısı altında bulunuyordu. Kararnamede personel KHK ile 6 aylığına geçici görevli kabul ediliyor.
Türkiye'de en çok ziyaret edilen müzelerin başında gelen Topkapı Sarayı, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlandı. Topkapı Sarayı daha önce Kültür Bakanlığı çatısı altında bulunuyordu.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca, Topkapı Sarayı'nın yönetim, restorasyon, tanıtım hizmetleri de dahil olmak üzere tüm hizmetleri Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:15
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