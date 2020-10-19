Son Dakika | Topkapı Sarayı Haremi'nde restorasyonun ardından üç yeni bölüm ziyarete açıldı - Son Dakika

Son Dakika | Topkapı Sarayı Haremi'nde restorasyonun ardından üç yeni bölüm ziyarete açıldı

19.10.2020 16:39
Son Dakika | Topkapı Sarayı Haremi'nde restorasyonun ardından üç yeni bölüm ziyarete açıldı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre TOPKAPI Sarayı'nın Harem-i Hümayun bölümünde bulunan Valide Taşlığı, Ocaklı Sofa ve Çeşmeli Sofa yapılan restorasyonların ardından ziyarete açıldı.

TOPKAPI Sarayı'nın Harem-i Hümayun bölümünde bulunan Valide Taşlığı, Ocaklı Sofa ve Çeşmeli Sofa yapılan restorasyonların ardından ziyarete açıldı.

Topkapı Sarayı Harem-i Hümayun bölümünde bulunan üç yeni bölüm restorasyonların sona ermesinin ardından ziyarete açıldı. Topkapı Sarayı'nın Harem-i Hümayun bölümünde 2014 yılından beri devam eden restorasyon çalışmaları sona erdi. Sarayın en çok merak edilen mekanları arasında olan Valide Taşlığı, Ocaklı ve Çeşmeli Sofa, Saray'ın Salı günleri dışında her gün ziyarete açık olacak.

"PADİŞAHIN BURADAN GEÇEREK SARAYDAN ÇIKIŞ YAPTIĞI BİR GÜZERGAH"

Restorasyon çalışmalarının ardından açılan bölümler hakkında bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, "Topkapı özelinde Harem ve Enderun bölümleri her zaman merak edilen bölümler. Harem bölümüne ayrı biletle giriliyor. Bunun içerisinde ziyaret alanları oldukça kısıtlıydı ancak restorasyonu tamamlanan bu bölümlerle ziyaretçiler hareme ilişkin oldukça fazla alan görmeye başladılar. Bu alanlar padişah ailesinin kullandığı alanlar. Valide Sultan'ın kadın efendilerin, padişahın has odasının kesiştiği bir nokta. O yüzden bu avlu çok önemli. Padişahın buradan geçerek saraydan çıkış yaptığı bir güzergah.  Mimari olarak farklı dönemlerin izlerini de görmek mümkün" diye konuştu.Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü;

"İçerideki iki odaya adını veren ocaklı sofa ve çeşmeli sofa var. Son haline de 17. Yüzyılda geliyor. Oldukça köklü bir alan. Bu yönüyle sanat tarihi açısından önemli mekanlar. Ziyaretçiler de oldukça memnun. Topkapı'da gezilen mekanlar sınırlıydı ancak yeni açılan mekanlarla birlikte ziyaretçilerin memnun olduğunu görüyoruz. Ocaklı sofada oldukça büyük bir bronz ocak var. Çeşmeli sofaya da adını veren zarif bir Osmanlı çeşmesi var. mimari yönden önemi bunlar ama özellikle padişahın güzergahında olduğu için devlet protokolünde de önem taşıyan mekanlar. 2014 yılından beri kapalı olduğu için ziyaretçiler için 6 yıllık bir kayıp vardı. Bu arayı şu an ziyaretçilerimiz açısından kapatmış oluyoruz"


- İstanbul
Son Dakika | Topkapı Sarayı Haremi'nde restorasyonun ardından üç yeni bölüm ziyarete açıldı
Son Dakika | Topkapı Sarayı Haremi'nde restorasyonun ardından üç yeni bölüm ziyarete açıldı
Son Dakika | Topkapı Sarayı Haremi'nde restorasyonun ardından üç yeni bölüm ziyarete açıldı
Son Dakika | Topkapı Sarayı Haremi'nde restorasyonun ardından üç yeni bölüm ziyarete açıldı
Son Dakika | Topkapı Sarayı Haremi'nde restorasyonun ardından üç yeni bölüm ziyarete açıldı
Son Dakika | Topkapı Sarayı Haremi'nde restorasyonun ardından üç yeni bölüm ziyarete açıldı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Topkapı Sarayı Haremi'nde restorasyonun ardından üç yeni bölüm ziyarete açıldı - Son Dakika

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