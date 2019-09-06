Topkapı Sarayı Milli Saraylar Daire Başkanlığı'a devredildi

Topkapı Sarayı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredildi.



Topkapı Sarayı' nın devredilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.



Kararnameye göre Topkapı Sarayı'nın yönetim, restorasyon, tanıtım gibi hizmetleri başta olmak üzere tüm hizmetleri Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca yapılacak.



Karaname ile Topkapı Sarayı'na ilişkin hizmetlerden doğan her türlü borç ve alacaklar da yine Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yetkisinde olacak. - İSTANBUL