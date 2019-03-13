Son Dakika Haberleri: Topkapı Sarayı'nda Korece Sesli Rehber Hizmeti Başladı

Topkapı Sarayı'nda Korece Sesli Rehber Hizmeti Başladı

23 dakika önce

Topkapı Sarayı Müzesi'nde Korece sesli rehber hizmeti verilmeye başlandı.

Topkapı Sarayı'nda Korece Sesli Rehber Hizmeti Başladı, System.String[]
Topkapı Sarayı Müzesi'nde Korece sesli rehber hizmeti verilmeye başlandı.

Güney Kore Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında, Topkapı Sarayı Müzesi'nde bugünden itibaren Korece sesli rehber hizmeti başladı.

Kurulan sesli rehber sistemi, sarayın tarihi, yapısı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun eserleri hakkında detaylı bilgi içeriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:07 Kaynak: AA

İstanbul, Güney Kore, Güncel
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