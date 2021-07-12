Üye Girişi
ESKİŞEHİR - Topkapı Sarayı'nda öğrendiği tezhibi geleceğe taşımak için uğraşıyor - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Topkapı Sarayı'nda öğrendiği tezhibi geleceğe taşımak için uğraşıyor

12.07.2021 11:03

Eskişehir'de yaşayan tezhip ve minyatür sanatçısı 44 yaşındaki Fulya Can Öçgünder, 25 yıl önce Topkapı Sarayı'nda aldığı eğitimle, kültür ve sanat dünyasına 200'den fazla tezhip eser kazandırdı.

Eskişehir'de yaşayan tezhip ve minyatür sanatçısı 44 yaşındaki Fulya Can Öçgünder, 25 yıl önce Topkapı Sarayı'nda aldığı eğitimle, kültür ve sanat dünyasına 200'den fazla tezhip eser kazandırdı.

Yaşamının 40 yılını İstanbul'da geçiren Öçgünder, 1996 yılında üniversite sınavını kazanamayınca, Topkapı Sarayı'nda bulunan ve yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı atölyelerde tezhip sanatını öğrendi.

Topkapı Sarayı'nda 2 yıl boyunca tezhip sanatçısı Sabriye Şeker'den eğitim alan Öçgünder, 1998 yılından bugüne kadar Osmanlı motiflerini kullanarak 200'den fazla esere imza atıp, çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

Fulya Can Öçgünder, AA muhabirine, tezhiple tanışmadan önce sabırsız biri olduğunu, resim dersi ödevlerini sıklıkla babasına yaptırdığını anlattı.

Hayatı boyunca sanatla ilgili bir şeyler yapma arzusunda olduğunu belirten Öçgünder, "Tezhip ile tanıştım. Bir süre sonra beni Topkapı Sarayı'na yönlendirdiler. Çok doğru bir insandan eğitim aldığımı düşünüyorum. Sanatçı Sabriye Şeker hocam ile çalıştım. Usta-çırak ilişkisiyle 7 yıl yanında sabrı öğrendim. Resim yapamayan ben, sabır işçiliğini çok sevdim." dedi.

Öçgünder, Topkapı'da aldığı eğitimin çok kıymetli olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Topkapı Sarayı'nın içinde Osmanlı döneminde mutfak olarak kullanılan bir yer var. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı. Atölye olarak kullanılıyor. Orada eğitim veren çok başarılı isimler var. Yetenek sınavıyla öğrenci alınan bir eğitim merkezi durumunda. Orada eğitimimi almış olmam büyük bir şanstı. Hem öğrendim hem de 100'den fazla öğrenciye tezhibi öğrettim. Hayatımın sonuna kadar, gözlerim ve ellerim izin verdiği sürece bu sanatı yaşatmaya devam edeceğim."

En büyük destekçileri eşi ve kızı

Dönem itibarıyla eskiye ilginin arttığına işaret eden Öçgünder, bugüne kadar 200'den fazla eser yaptığını söyledi.

Öçgünder, eşinin ve 9 yaşındaki kızının da kendisine destek olduklarını aktararak şöyle devam etti:

"Sabırla bazen çok küçük bir tespih tanesinin üzerine tezhibi işledim. Halen bu tarz işler yapmaya devam ediyorum. Çevremdeki arkadaşlarım ev ziyaretlerinde yaptığım çalışmaları görünce kendileri için de talepte bulunuyorlar. Sosyal medya üzerinden yaptığım eserleri satın almak isteyenler oluyor. Ekonomik olarak faydasını görmemin yanı sıra ticari düşünmeden üretmeye devam ediyorum. Fakat bazen bir eser bir yılda da bitebiliyor. Bu anlamda aile desteği çok önemli. Sağ olsunlar eşim ve kızım hep destekçim oldu."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha fazla üretken olduğunu dile getiren Öçgünder, bu dönemde daha fazla zaman, daha fazla düşünme imkanı bulduğunu ifade etti.

Sanatçı Öçgünder, gençlerin tezhip ve minyatür sanatına ilgisinin arttığına dikkati çekerek, "Daha fazla eğitim almak isteyen, öğrenmek isteyen genç nesil var. Kadınların da el yatkınlığı bu anlamda önemli. İnsanların hayatları boyunca öğrenmek için çaba sarf etmeleri mecburi. Öğrenmek eylemi sonsuz. Hiçbir zaman öğrenmekten uzaklaşmamalıyız." diye konuştu.

ESKİŞEHİR - Topkapı Sarayı'nda öğrendiği tezhibi geleceğe taşımak için uğraşıyor
ESKİŞEHİR - Topkapı Sarayı'nda öğrendiği tezhibi geleceğe taşımak için uğraşıyor
ESKİŞEHİR - Topkapı Sarayı'nda öğrendiği tezhibi geleceğe taşımak için uğraşıyor
ESKİŞEHİR - Topkapı Sarayı'nda öğrendiği tezhibi geleceğe taşımak için uğraşıyor
ESKİŞEHİR - Topkapı Sarayı'nda öğrendiği tezhibi geleceğe taşımak için uğraşıyor
ESKİŞEHİR - Topkapı Sarayı'nda öğrendiği tezhibi geleceğe taşımak için uğraşıyor
ESKİŞEHİR - Topkapı Sarayı'nda öğrendiği tezhibi geleceğe taşımak için uğraşıyor
ESKİŞEHİR - Topkapı Sarayı'nda öğrendiği tezhibi geleceğe taşımak için uğraşıyor
ESKİŞEHİR - Topkapı Sarayı'nda öğrendiği tezhibi geleceğe taşımak için uğraşıyor

Topkapı Sarayı, Eskişehir, Topkapı, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ESKİŞEHİR - Topkapı Sarayı'nda öğrendiği tezhibi geleceğe taşımak için uğraşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski futbolcu Yalçın Ayhan yaptığı paylaşımla Beşiktaşlıları uyardı: Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın 16:57 Eski futbolcu Yalçın Ayhan yaptığı paylaşımla Beşiktaşlıları uyardı: Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın Kadın yarışmacı arkadaşının cinsel organını elledi! İzleyenler şaşkına döndü 16:42 Kadın yarışmacı arkadaşının cinsel organını elledi! İzleyenler şaşkına döndü 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı 16:25 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı
Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı 16:05 Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi 15:56 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi Pınar Gültekin'in katili, 15:48 Pınar Gültekin'in katili, "Diri diri yakıldı" diyen Adli Tıp raporuna ilk yardım eğitimiyle karşı çıktı
Açık denizde tekneleri alabora olan gençler 2 saat sonra bölgedeki bir kaptan tarafından şans eseri kurtulabildi 15:14 Açık denizde tekneleri alabora olan gençler 2 saat sonra bölgedeki bir kaptan tarafından şans eseri kurtulabildi Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor 14:21 Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor

Son Dakika Haberleri
17:02 İsrail zulmü bitmek bilmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli gencin feryadı yürekleri dağladı
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
16:41 Kadın yarışmacı arkadaşının cinsel organını elledi! İzleyenler şaşkına döndü
16:33 Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı.
16:24 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı
16:14 CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım
16:04 Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı
15:55 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi
15:31 Caner Erkin ve Mert Hakan Youtube'u salladı! Eğlenceli anlar taraftarın beğenisini topladı
Milyonlarca emekli için büyük gün yarın! Hem zamlı maaş hem de ikramiye alarak çifte bayram yaşayacaklar Milyonlarca emekli için büyük gün yarın! Hem zamlı maaş hem de ikramiye alarak çifte bayram yaşayacaklar         
17:02
EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi         
16:54
Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı. Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı.         
16:33
CHP, CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım         
16:15
Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, hastanede hayatını kaybetti Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, hastanede hayatını kaybetti         
15:59
Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi         
15:49
İki kez üst üste taciz iddiası! Döner yerken gözaltına alındı İki kez üst üste taciz iddiası! Döner yerken gözaltına alındı         
15:27
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler         
13:41
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş         
13:37
13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim 13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim         
13:34
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada         
11:49
Yakın çevresine Yakın çevresine "Kaan'a tahammülüm kalmadı" demiş! Hadise, yeni sevgilisine ilanı aşk etti         
11:42
Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı! Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı!         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 17:14:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ESKİŞEHİR - Topkapı Sarayı'nda öğrendiği tezhibi geleceğe taşımak için uğraşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement