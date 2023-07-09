Topkapı Sarayı'nın tarihi restoranında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Topkapı Sarayı'nın tarihi restoranında çıkan yangın söndürüldü

09.07.2023 09:28

Topkapı Sarayı'nın avlusunda bulunan tarihi restoranın çatısında çıkan yangına birçok itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın, uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Topkapı Sarayı'nın avlusunda bulunan tarihi restoranın çatısında yangın çıktı. Çatının tamamına yayılan yangına birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından söndürüldü.

Topkapı Sarayı'nda panik anları! Restoran çatısında çıkan yangın hummalı çalışmayla söndürüldü

KISA SÜREDE TÜM ÇATIYA YAYILDI

Yangın, saat 02.30 sıralarında, Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun Avlusu'nda bulunan ve restoran olarak kullanılan tarihi binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Tarihi binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede tüm çatıya yayıldı.

Topkapı Sarayı'nda panik anları! Restoran çatısında çıkan yangın hummalı çalışmayla söndürüldü

MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle çevredeki bir oteldeki müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Topkapı Sarayı'nda panik anları! Restoran çatısında çıkan yangın hummalı çalışmayla söndürüldü

KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin farklı noktalardan yaptığı çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Topkapı Sarayı'nda panik anları! Restoran çatısında çıkan yangın hummalı çalışmayla söndürüldü

MİLLİ SARAYLAR BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dış Karakol Binası olarak adlandırılan ve restoran olarak işletilen yapının çatısında çıkan yangına ilk müdahaleyi Saray'da hazır bulunan Milli Saraylar İtfaiye Ekibi gerçekleştirdi. İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın 1 saat içinde tamamen söndürüldü. Yangın sonrası restoran binasında maddi hasar oluştu. Topkapı Sarayı'nda müzecilik ve ziyaret faaliyetleri söz konusu olmadan saat 9.00 itibariyle normal şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
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Topkapı Sarayı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Topkapı Sarayı'nın tarihi restoranında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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