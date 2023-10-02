Topkapı Sarayı önünde skandal görüntü! Herkesin gözü önünde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

İstanbul'da vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE PANTOLONUNU İNDİRDİ

Topkapı Sarayı'nın bahçesinde bir bankın yanına eğilen şahıs, onlarca turistin gözleri önünde pantolonunu indirerek ulu orta tuvaletini yaptı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ TOPARLANIP UZAKLAŞTI

Yoldan geçen vatandaşların sert tepkisine aldırış etmeyen şahsın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi pantolonunu toplayarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.