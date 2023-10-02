İstanbul'da vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Topkapı Sarayı'nın bahçesinde bir bankın yanına eğilen şahıs, onlarca turistin gözleri önünde pantolonunu indirerek ulu orta tuvaletini yaptı.
Yoldan geçen vatandaşların sert tepkisine aldırış etmeyen şahsın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi pantolonunu toplayarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Son Dakika › Güncel › Topkapı Sarayı önünde skandal görüntü! Herkesin gözü önünde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı - Son Dakika