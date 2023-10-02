Topkapı Sarayı önünde skandal görüntü! Herkesin gözü önünde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı - Son Dakika

Topkapı Sarayı önünde skandal görüntü! Herkesin gözü önünde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Son Güncelleme: 02.10.2023 09:32

İstanbul Topkapı Sarayı'nda kaydedilen bir görüntü infial yarattı. Onlarca turistin gözleri önünde pantolonunu indiren şahıs, bankın yanına tuvaletini yaptı. Vatandaşların tepkisine aldırış etmeyen şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi pantolonunu toplayıp gitti.

İstanbul'da vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE PANTOLONUNU İNDİRDİ

Topkapı Sarayı'nın bahçesinde bir bankın yanına eğilen şahıs, onlarca turistin gözleri önünde pantolonunu indirerek ulu orta tuvaletini yaptı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ TOPARLANIP UZAKLAŞTI

Yoldan geçen vatandaşların sert tepkisine aldırış etmeyen şahsın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi pantolonunu toplayarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Topkapı Sarayı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Topkapı Sarayı önünde skandal görüntü! Herkesin gözü önünde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Topkapı Sarayı önünde skandal görüntü! Herkesin gözü önünde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı - Son Dakika
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