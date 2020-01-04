Topkaynak Köyü Camisi yeniden hizmete açıldı - Son Dakika
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Topkaynak Köyü Camisi yeniden hizmete açıldı

6 saat önce

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Topkanak köyü cami tadilat çalışmalarının andından yeniden hizmete açıldı.

Topkaynak Köyü Camisi yeniden hizmete açıldı, System.String[]

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Topkanak köyü cami tadilat çalışmalarının andından yeniden hizmete açıldı.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Oltu Belediyesi ve Topkaynak köyü hayırseverlerinin desteği ile köy camisi tadilat yapılarak yeniden ibadete açıldı.


Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Oltu İlçe Müftüsü ve Topkaynak köylülerinin katılımıyla Cuma Namazı sonrası yapımı tamamlanan cami yeniden hizmete açıldı.


Cuma vaazını Oltu İlçe Müftüsü A.Nuri Bayraktutan yaptı. Topkaynak Köyü Muhtarı Serbahattin Zengin, "Köyümüzün camisi çok eskimişti sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, Oltu Belediye Başkanımız Necmettin Taşçı ve köylülerimin maddi ve manevi destekleriyle camimizi yeniledik. Toplamda 85 bin liraya mal oldu. Emeğe geçenlere ve maddi manevi camimize destek veren herkesten Allah razı olsun" dedi. - ERZURUM

Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
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