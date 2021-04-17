Sakatlıktan dönen Aboubakar, idmanda yaptıklarıyla kendine hayran bıraktı

Beşiktaş'ta Aboubakar sevinci yaşanıyor. Süper Lig'de dün akşam sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 36'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle 4 maçtır forma giyemeyen Vincent Aboubakar da idmana katıldı.

İLK 11'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Dün Ankaragücü karşılaşmasında 2 puan kaybeden Beşiktaş'a sevindiren haber Aboubakar'dan geldi. Milli takımdan sakat döndükten sonra ligde 4 maçı kaçıran Kamerunlu oyuncu bugün takım antrenmanına dahil oldu. Aboubakar'ın ağrılarının tekrarlanmaması halinde Demir Grup Sivasspor maçında kadroda olması ve karşılaşmaya ilk onbirde başlaması bekleniyor.

RESİTAL SUNDU

Bir süredir topa hasret olan Aboubakar, attığı nefis goller ve çalımlarıyla idmanın yıldızı oldu. Peş peşe gelen sakatlık haberlerinden sonra Abou'nun dönüşü bayram havası estirdi.