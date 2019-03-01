Son Dakika Haberleri: Topla Tuzak Kurup Trolledim 2 ! (%100 Neymar & Agüero)

Topla Tuzak Kurup Trolledim 2 ! (%100 Neymar & Agüero)

1 saat önce

Merhaba Arkadaşlar!

Merhaba Arkadaşlar! Bugün çok istediğiniz Topla Tuzak Kurup Trolledim videosunun 2.si geldi! 1.cisi 1 Milyon 600 Bin izlenince benden 2.cisini çekmem için yoğun bir istekte bulundunuz! Ben de her zaman olduğu gibi sizi kırmadım ve 2.cisini çektim! Çok çok efsane oldu, benim bu kadar sektirebileceğimi hiç düşünmediler! Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce başka nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:06 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kampanya Koşullarını Yerine Getirmeyen Firmaya, Şikayet Üzerine 241 Bin Lira Ceza Kesildi Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi

Pakistan Tarafından Vurulan Uçağın Pilotu Kahraman Gibi Karşılandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 17:41:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Topla Tuzak Kurup Trolledim 2 ! (%100 Neymar & Agüero)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]