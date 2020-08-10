Topladığı atık ağaç parçalarıyla mesleğine farklı bir boyut katıyor - Son Dakika

Topladığı atık ağaç parçalarıyla mesleğine farklı bir boyut katıyor

ELAZIĞ'da yaşayan ve ahşap işlemeciliği ile geçimini sağlayan Hüseyin Erdoğan (43), koronavirüs salgını nedeniyle zamanın çoğunu evinde geçirmeye başladı.

Topladığı atık ağaç parçalarıyla mesleğine farklı bir boyut katıyor, System.String[]

ELAZIĞ'da yaşayan ve ahşap işlemeciliği ile geçimini sağlayan Hüseyin Erdoğan (43), koronavirüs salgını nedeniyle zamanın çoğunu evinde geçirmeye başladı. İşini evine taşıyan Erdoğan, atık ağaç parçalarını kullanarak, mesleğine farklı bir boyut kattı.

Elazığ'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Erdoğan, ortaokul öğrencisiyken dayısının marangoz dükkanında çırak olarak başladığı ahşap işlemeciliğini yaşatmaya çalışıyor. Erdoğan, koronavirüs salgınıyla beraber işinin çoğunu evinde yapmaya başladı. İnternetten mesleği ile ilgili araştırmalar yaparak kendini geliştiren Erdoğan, doğadan topladığı kuru ağaç parçalarını ve çiçekleri de işlemelerde kullanmaya başladı. Topladığı parçaları çeşitli aşamalardan geçirip, epoksi reçine ile birleştirerek kullanmaya başladı. Erdoğan'ın hedefi, bir atölye kurarak, bu yolla insanlara iş imkanı sunmak. Ahşaba olan tutkusunun çıraklık döneminde başladığını ifade eden Erdoğan, "Böylelikle uzun yıllar sürecek deneyimi bu atölyelerde kazandım. Ahşap ile ilgili böyle çalışmalar yapacağımı tahmin etmiyordum. Aradan yıllar geçtikçe bu işlerin internette yapıldığını gördüm ve ben de yapabilir miyim acaba? diye kendime sordum. Bir süre sonra doğadaki çürümüş ahşap kütükleri, ağaç kovukları ve çam kozalakları dikkatimi çekmeye başladı. Bunları toplamaya başladım. Topladığım materyalleri de epoksi reçine kullanarak ölümsüz bir hatıraya dönüştürmeye başladım. Böylelikle eşe, dosta, arkadaşa talepleri ölçüsünde bazı ürünler yaptım. Bunların içerisinde masa ve duvar saatleri, sehpalar, gece lambaları, kolye ve anahtarlık gibi eserler var" dedi.

'1 MASA 1 AYDA TAMAMLANIYOR'Ahşap malzemelerin uzun süren bir yapım aşaması olduğunu ifade eden Erdoğan,

"Evde bu işlere daha çok zaman ayırabildim ve gördüm ki bu işin çok ciddi bir potansiyeli var. Daha sonrasında bir atölyeye dönüştürülebilir ve bu atölyede birçok insan çeşitli departmanlarda çalışmak suretiyle ekmek yiyebilir. Amacım da öyle bir atölye kurmak ve inşallah bunu başaracağıma inanıyorum. Ahşabın kurumasından sonra zımpara aşaması var. İçinde kurt veya atık malzeme varsa onların temizlenme aşaması var. Bu aşamadan sonra ise malzeme epoksiye hazır hale geliyor. Kalıbının hazırlanması ve epoksinin dökülmesinden sonra epoksinin kuruma süresi 24 saattir. 48 saatte de işlenebilir hale gelir. Sonra yeniden zımpara yapabilirsiniz ama bazı malzemeler defalarca zımpara ister. Bu sebeple sıfırdan başladığınız bir masanın ya da sehpanın bir ay gibi bir zamanda tamamlanma süresi var. Bir saatin yaklaşık olarak 300 TL, kolyelerin 15-20 TL, anahtarlıkların ise uzun zaman aldığı ve işçiliği fazla olduğu için 50-60 TL civarında maliyeti var. Yaptığım masa 3 bin TL civarında bir maliyete sahip." diye konuştu.


Hüseyin Erdoğan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 09:02

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Topladığı atık ağaç parçalarıyla mesleğine farklı bir boyut katıyor - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı 5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu Ada çayı toplarken kayalıklardan düşen yaşlı kadın feci şekilde can verdi "Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Galatasaray, Mario Götze'ye 2.5 milyon euro maaş teklif edecek Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplanıyor Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi Beyrut patlamasının en küçük kurbanı 3 yaşındaki Naggear Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi         
12:00
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor 24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor         
11:49
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu         
11:49
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu         
11:25
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma         
11:20
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni klibi için 60 bin dolar harcadı Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni klibi için 60 bin dolar harcadı         
11:19
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek         
11:18
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor         
11:06
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı         
10:43
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor         
10:41
Ayvalık'ta darp olayına karışan işletmenin sahibi: Asıl mağdur olan benim Ayvalık'ta darp olayına karışan işletmenin sahibi: Asıl mağdur olan benim         
10:40
Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı         
10:35
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı         
10:35
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu         
10:26
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı         
10:15
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir         
10:11
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?         
10:02
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı 48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı         
09:39
Çeyrek altın 807, gram altın ise 477 liradan işlem görüyor Çeyrek altın 807, gram altın ise 477 liradan işlem görüyor         
09:35
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada         
09:30
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor         
08:58
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
08:51
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu         
08:23
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi 20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi         
08:03
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti         
07:46
Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı         
01:37
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor         
00:08
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı         
19:48
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı         
19:09
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi         
19:01
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2020 15:20:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Topladığı atık ağaç parçalarıyla mesleğine farklı bir boyut katıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei