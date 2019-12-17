Topladığı atıkları satarak ailesinin geçimini sağlıyor - Son Dakika
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Topladığı atıkları satarak ailesinin geçimini sağlıyor

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki kişi topladığı atıkların satışından elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağlıyor.

Topladığı atıkları satarak ailesinin geçimini sağlıyor, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki kişi topladığı atıkların satışından elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağlıyor.

Çubuk'da 2 çocuk babası Dilaver Gündoğmuş, çöpten plastik, demir ve kağıt atıkları toplayarak satıyor.

Gündoğmuş, yaptığı açıklamada, topladığı atıkları satarak elde ettiği kazançla ailesinin geçimini sağladığını aynı zamanda iki çocuğunu üniversitede okuttuğunu söyledi.

Mesaisinin günün ilk ışıklarıyla başladığını ifade eden Gündoğmuş, apartman ve iş yerlerinin önüne atılan çöplerden hurda, plastik malzeme ve kartonları toplayarak sattığını belirtti.

Küçük yaşta anne ve babasını kaybettiğini, 8 kardeşiyle hayata tutunduğunu dile getiren Gündoğmuş, tek hayalinin çocuklarının eğitimini tamamlayıp meslek sahibi olması olduğunu aktardı.

Gündoğmuş, bunu gerçekleştirmek için 15 yıl önce köyden ilçeye taşındıklarını anlatarak, "Anne ve babam başımda olmadığı için okuyup, meslek sahibi olamadım. Çocuklarımın okuması ve hayatlarını kurtarması için çalışıyorum. Onlar için geldim köyden. Çocuklarım okusun, meslek sahibi olsun, ekmeklerini kazansın diye uğraş veriyorum." ifadelerini kullandı.

Gündoğmuş, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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