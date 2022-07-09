TOPLADIĞI ATIKLARI SATIP, YARDIM YAPAN DERNEKTEN 1000 ÇOCUĞA OYUNCAK

ADANA'da, toplanan plastik atıkların satılmasıyla elde edilen para ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım eden Çare Sizsiniz Derneği, 1000 çocuğa oyuncak dağıttı.

Kentteki sitede geceleri özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Burak Yıldırım'ın (45), 2020 yılında 3 arkadaşıyla başlattığı 'iyilik hareketi' binlerce kişiye ulaştı. Yıldırım ile arkadaşları, aidat ve bağış kabul etmeme şartıyla 2021 yılının Kasım ayında kurdukları Çare Sizsiniz Derneği ile 8 ayda toplanan plastik atıkları satıp, ihtiyaç sahibi binlerce aileye yardım etti. Yıldırım ve arkadaşları, Kurban Bayramı'nda 1000 çocuğa oyuncak dağıtmaya karar verdi. Giydiği takım elbisesiyle kentteki onlarca iş yerinden atık toplayan Yıldırım, çocukların yüzünü güldürecek oyuncakları satın aldı. Kültür merkezinde tören düzenleyen dernek, en az bir parça plastik atık getiren çocuklara oyuncaklarını dağıttı. Çocuklar, törende şarkılar eşliğinde eğlenerek keyifli gün geçirdi.

Çare Sizsiniz Derneği Kurucu Başkanı Burak Yıldırım, doğada uzun yıllar çözülmeyen plastik atıkları toplayarak hem çevreye katkı sunduklarını hem de ihtiyaç sahibine el uzattıklarını belirtti. Yıldırım, "Aslında bizim amacımız çocuklarımızı özendirmek. Derneğimiz geri dönüşüm projesiyle hayatta kalıyor. Bu projemiz, birçok yerde destek görmeye başladı. Çocuklarımız yerde plastik atık gördüklerini toplayıp bize getiriyor" diye konuştu.