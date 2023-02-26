Topladığı çöpleri yakmak isterken ormanı yaktı - Son Dakika
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Topladığı çöpleri yakmak isterken ormanı yaktı

26.02.2023 16:38
Topladığı çöpleri yakmak isterken ormanı yaktı

Kastamonu'da bir vatandaş çevreyi temizlemek için topladığı çöpleri yakmak isterken alevler ormanlık alana sıçradı.

Kastamonu'da bir vatandaş çevreyi temizlemek için topladığı çöpleri yakmak isterken alevler ormanlık alana sıçradı. 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, Candaroğulları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs temizlik maksadıyla topladığı çöpleri yaktığı sırada alevler ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alandan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman arazözleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaşımın zor olduğu bölgeye sevk edilen ekipler, kısa sürede alevlere müdahale etti. İtfaiye ve orman arazözleri olay yerine gelene kadar yangını polis ekipleri söndürmeye çalıştı. Yangına bir su tankeri ve çok sayıda personel müdahale etti.
Yangının giderek büyümesiyle yaklaşık 10 dönümlük arazi zarar gördü. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Yangına sebep olduğu iddia edilen şahıs ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Kastamonu, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Topladığı çöpleri yakmak isterken ormanı yaktı - Son Dakika

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