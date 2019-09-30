Son Dakika Haberleri: Topladığı hurda malzemelerle kendi aracını yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Topladığı hurda malzemelerle kendi aracını yaptı

1 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Rahmi Çetinkaya, topladığı hurda malzemelerle kendi aracını yaptı.

Topladığı hurda malzemelerle kendi aracını yaptı, System.String[]

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Rahmi Çetinkaya, topladığı hurda malzemelerle kendi aracını yaptı.


'Deli Yusuf' ismini verdiği aracını taşımacılığın yanı sıra kasasına yerleştirmiş olduğu ağaç doğrama makinesi düzeneğiyle seyyar marangozculuk için kullanan Rahmi Çetinkaya, kilometrede 10 kuruşluk yakıt tüketen aracının kaporta kısmını çatı sacı ve platform demirlerden yaptırdı. Eskiden faytonculuk yaptığını söyleyen Rahmi Çetinkaya, aracın kabin ve kasa tasarımının kendisine ait olduğunu dile getirerek, "Başkalarının kapısında çalışmaktansa kendi yapmış olduğum aracımla kendi ekmeğimi kimseye minnet etmeden kazanıyorum. Bu aracı kendi çabalarımla bu hale getirdim. Araçta iki adet motor bulunmakta, arka kasadaki pancar motoru, araç motoru ise lombardin marka 13 beygir ve 4 ileri 1 geri vites, yakıt türü ise dizel olan motordur. Aracım saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor. Kabin ve arka kasa tasarımı bana ait olan aracı Afyonkarahisar'dan kuru bir motor halinde aldım. Sonradan arkasına eklemiş olduğum ağaç doğrama makinesi ile kendi ekmeğini kendim yapmış olduğum araçtan kazanıyorum" dedi. - BİTLİS

Çetinkaya, Güroymak, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sardinya Adası'ndan kum alanlara 3 bin euroya kadar ceza kesiliyor
Suudi Arabistan Kralı'nın koruması defnedildi: Kral cenazeye gitmedi 1 çocuk annesi kadına kocasından şok teklif: Üzerine kuma getireyim mi? Bank Asya'ya "para yatırın" talimatı veren Fethullah Gülen'in Bank Asya'da hesabı yokmuş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 11:18:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Topladığı hurda malzemelerle kendi aracını yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]