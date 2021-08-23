Topladığı kitaplarla rekor kırdı - Son Dakika

Şehitlerin adını yaşatmak amacıyla çıktığı yolda bu güne kadar Yozgat, Kütahya, Trabzon, Elazığ gibi birçok ilde, Şehitler adına kütüphane kurulumu sağlayan Gazeteci Eranıl; son olarak Körfez'de, Körfezli şehitler olan Şehit Komando Er Emre Kaan Arlı ve Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erdi adına; protokol başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katılımı ile kütüphanene kurarak, açılışını yapmıştı.

'KURMAYA DEVAM'

Birçok yerde Şehit Kütüphaneleri kapsamında projelerin devam ettiğini belirten Eranıl, " Gücümüzün yettiği yere kadar kütüphaneler kurmaya devam edeceğim. Kitap toplama kampanyam devam ediyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan desteklerini devam ettirmelerini istiyorum. Amacım, sadece kâğıt üzerinde kalan şehitlerimizin adını, kütüphanelerde yaşatmaktır. Bu amaçla yola çıktım. Şu ana kadar 53 bin 750 kitap topladım. Bu rakam bir Türkiye rekorudur. Amacım; 100 bin kitap toplamak ve çok sayıda kütüphane kurmaktır." dedi.

'TEK TEK SEÇİLİYOR'

Kampanya kapsamında vatandaşların getirdiği kitapların tek tek seçildiğini belirten Eranıl, " Bu gelen kitaplar içinde, kütüphaneye konulmayacak içerikli kitaplar olabiliyor. Yasaklı yayınlar olabiliyor.Bunları tek tek seçiyoruz. Yine son olarak kütüphaneye koyacağımız kitaplar, oluşturulan kurul tarafından kontrol ediyor. İnşallah; bu yaptığımız faaliyetle, hem şehitlerimizin adını yaşatıyoruz, hem de yeni neslimizi kitaplarla buluşturuyoruz. Kitapla barışık olmayan toplumların geleceği karanlıktır; şehitlerini tanımayan neslin geleceği ise bataklıktır. Biz kütüphaneler kurarak hem bataklığı kurutmaya; hem de karanlığı aydınlatmaya çalışıyoruz" dedi.