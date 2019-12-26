Topladığı kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Topladığı kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor - Son Dakika

Topladığı kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

6 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde camcılık yapan 58 yaşındaki Mehmet Özdemir, topladığı elbise ve eşyaları ücretsiz olarak dağıtmak için işyerinin alt katını düzenleyerek başlattığı uygulama sayesinde kalplere dokunuyor.

Topladığı kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesinde camcılık yapan 58 yaşındaki Mehmet Özdemir, topladığı elbise ve eşyaları ücretsiz olarak dağıtmak için işyerinin alt katını düzenleyerek başlattığı uygulama sayesinde kalplere dokunuyor.


Gediz'de bulunan ihtiyaç sahiplerinin kullanabilmesi için sıfır veya ikinci el eşyalar, elbiseler toplayan Mehmet Özdemir, kendisinin belirlediği veya bizzat işyerine kadar gelen ihtiyaç sahiplerine bunları iletiyor. Hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerinin kullanabilmesi için verdiği elbiselerin sadece Gediz ilçesinden olmadığını, pek çok köyden yardım etmek için gelenlerin olduğunu belirten Özdemir "Sadece ilçemizden değil Gediz' in pek çok köyünden, yurtdışında yaşayan Gedizlilerden buraya elbise ve ayakkabılar getirenler oluyor. Aynı şekilde Gediz merkezi ve köylerimizden de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da geliyor" dedi.


Kullanılmayacak eşyaları da getirmek isteyenler olduğunu belirten Mehmet Özdemir "Kimsenin kullanamayacağı derecede eski ve yıpranmış elbiseler oluyor, bunları kesinlikle kabul etmiyorum, burada ihtiyaç sahibi insanların mağdur olmaması için onlara bir şeyler topluyoruz. Herkes birbirine küçük de olsa yardım etme imkanı bulabilir. Kim zor duruma düşüyorsa, bütün toplum bundan sorumludur. Herkesi iyiliğe davet ediyorum" şeklinde konuştu.


Bu uygulamanın devamlı olması için çalıştığını söyleyen hayırsever Mehmet Özdemir, "Bu uygulamayı ömrümün sonuna kadar devam ettireceğim. Zor durumda olan birçok vatandaşımız var. Toplumumuz birbirinden uzaklaştıkça yardımlaşmalarda azalıyor. İnsanlarımız birbirine küçük de olsa yardım etme imkanı bulabilir. Bu vesileyle herkesi iyiliğe davet ediyorum" ifadelerini kullandı.


İhtiyacı olan ve olmayan vatandaşın her zaman dışarıdan fark edilemeyeceğini söyleyen Özdemir; şöyle konuştu;


"Yardım etmek isteyen hayırsever vatandaşımız gerçek ihtiyaç sahiplerine her zaman ulaşamayabiliyor. Ben hayata geçirdiğim bu uygulamayla ihtiyaç sahibi insanlarla hayırseverleri buluşturuyorum. Diğer taraftan evinde fazla eşyası olan hayırseverlerimizin kullanılır durumda olan fazla eşyalarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yardımı eden de alan da birbirini görmüyor. Hiçbir şekilde reklam yok, bu şekilde insanlar rahatça istediklerini alabiliyorlar" dedi. - KÜTAHYA

Mehmet Özdemir, Kütahya, Gediz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:59 Kaynak: İHA
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