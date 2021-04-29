Topladığı otları pazarda satarak aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ikamet eden 57 yaşındaki Hacer Taş, dağlardan topladığı ot çeşitlerini pazarda satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Hacer Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlendikten sonra, annesinden öğrendiği otları dağlardan toplayıp satarak aile bütçesine katkı vermeye başladığını söyledi.

Eşinin işçi emeklisi olduğunu dile getiren Taş, "Günlük 60 kilogram yemlik, 25 kilogram karakavuk ve 25 kilogram madımak topluyorum." dedi.

Taş, çocukluğundan bu yana çalıştığını, çalışmayı çok sevdiğini anlattı.

Ot toplamakla 40 yıldır uğraştığını belirten Taş, "Bu şekilde çalışarak 4 çocuk büyütüp evlendirdim. Günde 9-10 saat çalışır, dağlardan birer birer sökerim, alnımın teriyle pazarda satarım. Konu komşu 'Oruç oruç nasıl çalışıyorsun?' diye soruyorlar. Çalışırken Allah güç ve kuvvet veriyor. Allah'a çok şükür, bu otların ekmeğini yiyorum." dedi.

Taş, bazen kendisine eşinin yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.