Son Dakika Haberleri: Topladığı Para ve Altınlarla Ortadan Kaybolan Kuyumcu, Polise Teslim Oldu

Topladığı Para ve Altınlarla Ortadan Kaybolan Kuyumcu, Polise Teslim Oldu

3 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kar payı vaadiyle çok sayıda kişiden topladığı yaklaşık 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu ileri sürülen kuyumcu Osman F. (30), polise teslim oldu.

Topladığı Para ve Altınlarla Ortadan Kaybolan Kuyumcu, Polise Teslim Oldu, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kar payı vaadiyle çok sayıda kişiden topladığı yaklaşık 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu ileri sürülen kuyumcu Osman F. (30), polise teslim oldu.

Turgutlu'da yaşayan çok sayıda kişi, 20 Aralık günü Altay Mahallesi Kavaflar Sokak'taki kuyumcular çarşısında dükkanı bulunan Osman F.'de para ve altınlarının bulunduğunu, ancak 3 gündür kendisinin dükkanını açmadığını ve telefonlarına da ulaşılamadığını belirtip, dolandırıldıklarını ileri sürerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu, bazıları da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine kuyumcular çarşısına gelen polis ekipleri de Osman F.'ye ulaşamadı. Osman F.'nin Turgutlu Çakıcı Camisi'nde imam olan babası Alim F. de oğlunun en son 15 Aralık Cumartesi akşamı evine geldiğini, sohbet edip, çay içtiklerini belirtip, "İşler nasıl diye sordum. 'Alacaklarımızı tahsil edemiyoruz, sorun yaşıyoruz' dedi. En son görüştüğümüzde, 'Merak etmeyin 2- 3 güne kadar geleceğiz' dedi. Başka da bir bilgim yok. Biz de kendisine ulaşamıyoruz" dedi.

Polis, 3 ay önce evlendiği eşini de yanına alarak ortadan kaybolduğunu belirlediği Osman F.'nin yakalanması için çalışma başlattı.  Kar payı alma vaadiyle altın ve paralarını teslim ettikleri Osman F.'nin kapalı olan dükkanı önünde toplanan ve mağdur olduklarını belirten bir grup ise, kepenklere vurup, tepkilerini dile getirdi.

ÇİLİNGİR YARDIMI İLE AÇILDI

Dün saat 16.00 sıralarında Osman F.'nin Kavaflar Sokak'taki işyerinin kepenk ve kapısı, çilingir yardımıyla açıldı. Alacaklı avukatlarından Cennet Korkmaz ve Turgutlu İcra Müdürlüğü'nden memurlar, polis eşliğinde yaklaşık 2 saat süreyle içeride çalışma yaptı.

TESLİM OLDU

Osman F., dün saat 19.00 sıdralarında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelip, teslim oldu. Turgutlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Osman F.'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:40 Kaynak: DHA

Kar, Manisa, Turgutlu, Güncel
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