Topladığı şişelerle sokak hayvanlarını besliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Topladığı şişelerle sokak hayvanlarını besliyor - Son Dakika

Topladığı şişelerle sokak hayvanlarını besliyor

1 saat önce

Adana'da hayvan sevgisiyle tanınan Hasan Dişbudak, çöplerden topladığı şişeleri satarak sokak hayvanlarını doyuruyor.

Adana'da hayvan sevgisiyle tanınan Hasan Dişbudak, çöplerden topladığı şişeleri satarak sokak hayvanlarını doyuruyor.

Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Dişbudak, 20 yıldır birçok bölgedeki sokak hayvanlarına yiyecek bırakıyor.

Dişbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölene kadar sokaktaki hayvanları beslemeye devam edeceğini belirterek "Hayvanlar hasta olmasın, grip olmasın sancıları olmasın diye, ben de şişe toplayarak bu hayvanlara kemik hizmeti sağlıyorum. Onlar yeter ki aç kalmasın, karınları doysun. Çünkü bunlar aç kaldıkları zaman kötü oluyorlar halsiz düşüyorlar grip oluyorlar ölüme neden oluyorlar. Bende sabaha kadar bunların karnını doyuruyorum." diye konuştu.

Topladığı şişelerle sokak hayvanlarını besliyor

Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:39 Kaynak: AA
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