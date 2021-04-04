Topladığı su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

İnebolu ilçesinde yaşayan ev hanımı 54 yaşındaki Nurhayat Aksakal, su kabaklarını boyayarak dekoratif süs eşyalarına dönüştürüyor.

Su kabaklarının üzerine çizdiği tarihi İnebolu evleri, şehit Şerife Bacı silueti, heyamola ekibi, çizgi film kahramanları ve deniz manzaraları ile süsleyen Aksakal, yaptığı ürünlerle zamanını verimli şekilde değerlendiriyor. İlçeye bağlı köylerdeki vatandaşların ürettiği süs kapaklarını alan Aksakal, bunları boyayıp süsleyerek İnebolu'daki ilçe pazarlarında satışa sunuyor.

Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Müdürlüğünde aldığı kursun ardından süs kabağı boyamaya başladığını söyledi.

Günde ortalama 7 tane su kabanı boyayarak satılabilir hale getirdiğini kaydeden Aksakal, "Su kabakları pazarda tanesi 35 ile 40 lira arasında satıyorum. Salgın döneminde yetkililerin yaptığı 'evde kal' çağrısına uydum. Evimin bir odasını küçük bir atölyeye çevirerek, süs eşyaları yapmaya başladım." dedi.