Topladığı teneke kutularla Uganda'da su kuyusu açtıracak - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde esnaflık yapan Hüseyin Akbulut, Afrika'da su kuyusu açtırabilmek için teneke kutu toplama kampanyası başlattı. Yaklaşık bir yıldır devam eden kampanyada bugüne dek 8 bin TL değerinde teneke kutu toplayan Akbulut'un, hedefinin 15 bin TL toplamak ve Uganda'ya bizzat gidip Alanyalı yardımseverler adıyla su kuyusunu açtırmak olduğunu söyledi.

Alanya'nın Yaylayolu Caddesi üzerinde el emeği gümüş işçiliği ve tamiratı yapan Hüseyin Akbulut, dükkanında kendi çapında yardım parası biriktirip, etrafta yardıma muhtaç insanlara yardım yapıyordu. Yaklaşık bir yıl önce televizyonda Afrika'da su kuyusu açılmasıyla ilgili bir haber gördükten sonra orada yardım kuyusu açtırmaya karar veren Hüseyin Akbulut, bununla ilgili neler yapabileceğini düşündü. Teneke kutuları toplayıp satarak onların parasıyla Uganda'da bir su kuyusu açtırmaya karar veren Akbulut, bunun için dükkanının önüne bir kasa koydu ve üzerine 'Teneke kutular su kuyusu (Afrika) için toplanmaktadır' yazdı.

'TENEKE KUTULAR SU KUYUSUNA DÖNÜŞECEK'Yaklaşık bir senedir devam eden kampanyaya, civar esnaflar, restoranlar, arkadaşları ve dükkanına gelen yerli yabancı müşterilerinin de destek verdiğini söyleyen Akbulut, kimseden para talep etmediklerini yalnızca teneke kutuları istediklerini ifade etti. Kampanya kapsamında toplanan tenekeleri haftalık olarak götürüp satarak parasını biriktirdiğini ifade eden Akbulut, bugüne dek 8 bin TL topladığını söyledi. Hedefinin 15 bin TL toplamak olduğunu dile getiren Akbulut, "Dükkanımızda küçük bir kumbara vardı onu biriktirip ihtiyaç sahiplerine veriyorduk. Daha sonra televizyonda su kuyularının açıldığını görünce, ne yapabileceğimizi düşündük. İnsanlardan para istemek yerine, çevremizde bulunan restoran, çay ocakları ve kafelere gittim. 'Sizden para talep etmiyorum, lakin bu teneke kutularınızı biriktirin, ben gelip alıp satmak düşüncesindeyim' dedim. Projeyi anlattım kendilerine, sağ olsunlar çevremizdeki esnaf arkadaşlar ve bazı müşterilerimiz dahil oldu. Şu an 8 bin TL'ye yakın para biriktirdik. Nasip olursa 15- 20 bin TL arasında kuyuların açılma maliyeti var. 500-1000 kişilik ve bulunan ülkedeki nüfusa göre değişiyor. 15-20 bin TL'lik bir kuyu düşünüyoruz. Bu da Uganda'da olacak büyük ihtimalle. Bizzat kendim gidip kuyuyu açtıracağım. Adını da 'Alanya Hayırseverler Su Kuyusu' olarak düşündük. 7- 8 bin TL bir açığımız kaldı. Bu kalan parayı da hayırseverler vatandaşlarımızdan ellerinde bulunan teneke kutuları biriktirsinler, bize ulaştırırlarsa seviniriz. Kuyuyu açtırdıktan sonra fotoğrafını gelip burada paylaşacağız. Yardımlarından dolayı herkese teşekkür ederim" dedi. 'TURİSTLER ÇÖPTE BİLE OLSA TENEKE KUTU GETİRİP BURAYA KOYUYOR'

Dükkanına gelen yabancı turistlerin de toplanan teneke kutuları fark edip dikkatlerini çektiğini ve detayını öğrendiklerinde yardım etmek istediklerini ifade eden Akbulut, "Onlara böyle bir projemizin olduğunu söyledim. Hiç unutmam bir müşterim, cüzdanında ne kadar bozuk demir Euro varsa kumbaraya bağışladı. Bazıları dikkat ediyor, okuyor orda çöpte teneke kutu olsa bile gelip buraya atıyor. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Herkesin çorbada bir tuzu bulunsun istedik" diye konuştu.