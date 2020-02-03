Topladığı yardımları elleriyle depremzedelere ulaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Topladığı yardımları elleriyle depremzedelere ulaştırdı - Son Dakika

Topladığı yardımları elleriyle depremzedelere ulaştırdı

6 saat önce

Kumluca ilçesinde yaşayan hayırsever Sebile Şavkar, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenenler için topladığı yardımları bölgeye ulaştırdı.

Topladığı yardımları elleriyle depremzedelere ulaştırdı, System.String[]

Kumluca ilçesinde yaşayan hayırsever Sebile Şavkar, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenenler için topladığı yardımları bölgeye ulaştırdı.

Depremin ardından yardım kampanyası başlatan sosyal yardımlaşma gönüllüsü Sebile Şavkar, kısa sürede gıda, battaniye, ayakkabı ve ev gereçlerinden oluşan iki müdibüs dolusu yardım topladı.

Topladığı yardımların depremzedelere ulaştırmak isteyen Şavkar, Elazığ'a gitti.

Şavkar, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yaşanan afetin büyüklüğünü, deprem sonrası devletin ve yardımsever insanların yaptıkları yardımları gördüğünü söyledi.

Topladığı yarımların depremzedelere ulaştırılmasının da büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Şavkar, "Depremin ardından arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda yardım toplamaya karar verdik. Kısa sürede o kadar çok yardım toplandı ki bu yardımların sağlıklı bir şekilde dağıtılması gerekiyordu. Yardım araçlarıyla Elazığ'a gittim. Kızılay Elazığ İl Başkanlığı ile koordineli olarak yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın, yardım eden herkese canı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kumluca, Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:10 Kaynak: AA
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