Topladıkları çöplerle sosyal mesaj verdiler - Son Dakika

Bilecik'te çevre kirliğine 'dur' demek için harekete geçen ve aralarında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in de bulunduğu bir grup, piknik alanından topladıkları çöpleri bir araya getirip "Atma" yazısı oluşturdular.

Son yıllarda ekosistemde meydana gelen değişim, dünyada olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Pek çok insan dünyaya sahip çıkmak için içinde yaşadığı çevreyi koruması gerektiğini biliyor fakat bunun için harekete geçmekten kaçınıyor. Bu olumsuz gidişe 'dur' demek için bir adım atılması gerektiğini ifade eden Bilecik Belediyesi yetkilileri, bu konuda farkındalık oluşturma çalışmalarına başladı. Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik sonunda toplanan çöplerle "Atma" mesajı verildi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, toplumda çevre duyarlılığı oluşturmak ve bu konunun önemine dikkat çekmek adına düzenlenen çöp toplama etkinliğine katıldı.

"Bilecik'in güzelliğini doğamızı koruyarak sağlamak, hepimizin görevidir"

Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar köy yolu mevkiinde bulunan piknik alanında düzenlenen çöp toplama etkinliğine katılan ve etkinlik bitiminde konuşan Başkan Şahin; "Partililerimizin katılımlarıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirdik. Çevremizi temiz tutmanın önemini, gelecek nesillere temiz ve düzenli bir dünya bırakmanın önemine dikkat çekiyoruz ve 'Atma' diyoruz. Güzel şehrimiz Bilecik'in güzelliğini doğamızı koruyarak sağlamak, hepimizin görevidir" dedi. - BİLECİK