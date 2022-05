DÜZCE TOPLADIKLARI ÇÖPLERLE 'TEMİZ ŞEHİR DÜZCE' YAZARAK MESAJ VERDİLER

DÜZCE'de başlatılan 'Köşe Bucak Temizlik' hareketi, kapsamında kortej halinde sokaktaki çöpler toplandı. Toplanan çöplerle 'Temiz Şehir Düzce' yazıldı.

Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi tarafından vatandaşların sokaklara çöp atmamasını sağlamak için 'Köşe Bucak Temizlik' adı altında farkındalık çalışması başlatıldı. Köşe Bucak Temizlik hareketi kapsamında vatandaşların sokaklara çöp atmaması, gördükleri çöpleri yerden almaları, evsel atıklarını çöp toplama saatlerine göre zamanında çıkarmaları gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Bu kapsamda kampanyanın başlangıcı için kortej düzenlendi. Düzce protokolü, Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Düzce Belediyesi ile Düzce Millet Bahçesi arasında yürüyerek yerde bulunan çöpleri topladılar. Daha sonra toplanan çöplerle 'Temiz Şehir Düzce' yazılarak temizlik mesajı verildi. Program sonunda vatandaşlara dezenfektan dağıtıldı.

Her hafta sonu bir mahalleyi topyekun temizleyeceklerini kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Bugün itibarı ile başlatmış olduğumuz köşe bucak temizlik çalışmaları kapsamında, değerli muhtarlarımız ile yapacağımız program dahilinde her hafta sonu bir mahallemize tüm ekip ve ekipmanlarımız ile gideceğiz. Mahalle sakinlerimiz ile birlikte, evimizin kapısından mahalle sınırlarımıza kadar, her kaldırımın, her yolun, her parkın köşe bucak temizliğini birlikte yapacağızö dedi.