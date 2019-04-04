Son Dakika Haberleri: Topladıkları Kitaplarla Kütüphane Kurdular

Topladıkları Kitaplarla Kütüphane Kurdular

38 dakika önce

Genç Kızılay Ankara gönüllüleri, köy okullarına kütüphane kurmak amacıyla başlattıkları "Nar Çiçeği" projesi kapsamında yardımseverlerden toplanan kitaplarla 12 öğrencisi olan Gençali İlkokuluna kütüphane kurdu.

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YUSUF SOYKAN BAL - Genç Kızılay Ankara gönüllüleri, köy okullarına kütüphane kurmak amacıyla başlattıkları "Nar Çiçeği" projesi kapsamında yardımseverlerden toplanan kitaplarla 12 öğrencisi olan Gençali İlkokuluna kütüphane kurdu.

Genç Kızılay Ankara, yaklaşık bir ay önce köy okullarına kütüphane kurmak amacıyla "Nar Çiçeği" projesini başlattı. Üniversitelerde afiş hazırlayarak, sosyal medyadan ve dağıttıkları broşürlerle projelerini duyuran Genç Kızılay Ankara, yardımseverlerden çok sayıda destek topladı.

Yapılan duyuruların ardından yardımseverler sayesinde, projenin gelişebilmesi ve ilk kütüphanenin kurulabilmesi için kısa zamanda 2 bin kitap toplandı.

Daha önce 4 köy okuluna kütüphane kuran Genç Kızılay Ankara gönüllüleri, son olarak Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Gençali Mahallesi'ndeki ilkokulda öğrenim gören 12 öğrenci için kütüphane kurdu.

Kızılay Marşı okuyarak açtıkları kütüphaneye "Nar Çiçeği Dolabı" ismini veren Genç Kızılay Ankara gönüllüleri, öğrencilerle kitap okuyup resim çizdi.

Gençali okulunun sınıf öğretmeni Songül Akkulak, öğrencilerinin köy okulunda öğrenim gördükleri için şehir merkezinde okuyan öğrencilere göre dezavantajlarının olduğunu ancak yapılan bu çalışmanın hem öğrenciler için hem de kendisi için çok faydalı olduğunu söyledi.

"Devam edeceğiz"

Genç Kızılay Ankara Etkinlik ve Organizasyon Birimi Başkan Yardımcısı Tuğba Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine destek verildiği sürece ihtiyacı olan okullara yardım götüreceklerini söyledi.

Özdemir, şöyle devam etti:

"Biz, Genç Kızılay Ankara gönüllüleri olarak sadece buraya gelen ekipten ibaret değiliz. Bu projenin gelişmesinde özellikle üniversitelerde faaliyet gösteren topluluklarımız var. İnsanlara bu projenin duyurulmasında ve yardımların toplanma aşamasındaki organizasyonda çok büyük emekleri var. Duyarlı insanlar tarafından bize ulaştırılan yardımlar olduğu sürece kütüphaneler kurmaya devam edeceğiz."

Özdemir, bir yıl boyunca her 2 ayda projenin gerçekleştiği okullara gelerek farklı etkinlikler de yapacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:17 Kaynak: AA

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