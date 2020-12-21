Topladıkları yardımlarla 4 bin 500 çocuğu sevindirdiler - Son Dakika

Topladıkları yardımlarla 4 bin 500 çocuğu sevindirdiler
21.12.2020 14:10
Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir grup, topladıkları yardımlarla 4 bin 500 çocuğa kışlık giysi yardımında bulundu.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir grup, topladıkları yardımlarla 4 bin 500 çocuğa kışlık giysi yardımında bulundu.
Uludere ilçesinde Mustafa Çalışkan öncülüğünde bir araya gelen grup, yaklaşık 4 ay boyunca yardım topladı. Toplanan yardımlarla alınan kışlık giysiler 4 bin 500 çocuğa ulaştırıldı. Topladıkları yardımlarla alınan giysileri 4 bin 500 çocuğa dağıttıklarını belirten Mustafa Çalışkan, 4 ay boyunca kışın hazırlığını yaptıklarını söyledi. Çalışkan, "Topladığımız yardımların yanı sıra kendi bütçemizden de ekleyerek 4 bin 500 çocuğumuza kışlık giysi dağıttık. Onlar üşümesin diye kış öncesi tüm çocuklarımıza kışlıklarını dağıttık" dedi. - ŞIRNAK
Son Dakika Efsane isimden çarpıcı iddia: Salah, Liverpool'da mutlu değil Eski eşini öldürüp intihara kalkışmıştı! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Kaç gündür aranıyordu! 3 çocuk babasının cansız bedeni ırmaktan çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz Evde doğurduğu bebeğini pencereden attı! "Hatırlamıyorum, elimden düşmüş olabilir" sözleriyle kendini savundu Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak Yargıtay'dan emsal karar: Rakip firmaları övüp kendi iş yerini eleştiren çalışan tazminatsız kovulur