Toplam 17 Bin 320 Dekar Zirai Araziyi Sulamaya Açtık"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kırıkkale'de 2003 yılından bugüne kadar tamamladıkları sulama tesisleri ile toplam 17 bin 320 dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kırıkkale'de 2003 yılından bugüne kadar tamamladıkları sulama tesisleri ile toplam 17 bin 320 dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını bildirdi.



DSİ Genel Müdürü Aydın, yazılı açıklamasında, Kırıkkale'ye yaptıkları yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini bildirdi.



Kırıkkale'de son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:



"Kırıkkale'de çok önemli baraj ve göletler inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz. Kırıkkale'nin hasretle beklediği baraj ve göletleri bir bir hizmete aldık. 2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız 5 baraj ve 1 gölet ile vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük. Hizmete aldığımız barajlardan biri Sulakyurt Barajı'dır. Yüksekliği 51 metre olan baraj, 25 bin 690 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Sulama tesisinin de inşaat çalışmaları tamamlanma safhasındadır. Yaycı Deresi üzerine 32 metre yüksekliğinde inşa ettiğimiz Keskin Ceritmüminli Barajı ise 9 bin 510 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet etmektedir."



Aydın, Kırıkkale'de 2 bin 750 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek Ulaş Barajı'nın da inşaatına başlandığını belirterek, barajın yüksekliğinin 32 metre olduğunu anlattı.



Kırıkkale'nin mümbit topraklarını sulamaya açmak için yeni sulama tesislerinin inşa edildiğini aktaran Aydın, şu bilgileri verdi:



"Kırıkkale'de 2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız sulama tesisleri ile toplam 17 bin 320 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilere yıllık 11,3 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Derelerimizi de ıslah ederek vatandaşlarımızı taşkınlardan koruyoruz. Son 16 yılda inşa ettiğimiz 26 taşkın koruma tesisi ile Kırıkkale şehir merkezi, 22 meskun mahal ve 31 bin 500 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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