Toplam 32 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Toplam 32 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı

08.06.2022 12:49

Toplam 32 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı Antalya'da kişiyi hürriyetinde yoksun kılma, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından toplamda 32 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

Toplam 32 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı

ANTALYA - Antalya'da kişiyi hürriyetinde yoksun kılma, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından toplamda 32 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

Alanya Asayiş Büro Amirliği Aranan Şahıslar ekipleri firari olarak aranan H.T. ve K.O.'yu yakaladı. K.O.'nun yapılan Genel Bilgi Toplama sorgusunda toplam 17 dosyadan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından, toplam 25 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Ayrıca H.T.'nin sorgusunda toplam 2 dosyadan hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. 2 şahıs işlemlerinin ardından Alanya L Tipi cezaevine gönderildi.

Toplam 32 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı
Toplam 32 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı
Toplam 32 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı
Toplam 32 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı

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Alanya'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı Alanya'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı Alanya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı Alanya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Toplam 32 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Toplam 32 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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