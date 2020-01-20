Toplam 7 megavatlık GES kuracak, çiftçiyi 'merkez' ile destekleyecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Toplam 7 megavatlık GES kuracak, çiftçiyi 'merkez' ile destekleyecek - Son Dakika Ekonomi

Toplam 7 megavatlık GES kuracak, çiftçiyi 'merkez' ile destekleyecek

13 dakika önce

Türkiye'nin büyükşehirlerine yön verenler DÜNYA'ya konuşuyor.

Toplam 7 megavatlık GES kuracak, çiftçiyi 'merkez' ile destekleyecek, System.String[]

Türkiye'nin büyükşehirlerine yön verenler DÜNYA'ya konuşuyor. İlk konuğumuz 21 yıldır kesintisiz Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen. Büyükerşen, şehircilikte yaptığı atılımların sırlarını genç başkanlar için de paylaştı.

Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

12 metrekarelik dükkanı olan adam, Erdoğan'ın çağrısına uyunca 3 fabrika sahibi oldu
Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Osmanlı üzerinden Türkiye'ye gönderme yaptı Zirve devam ederken Hafter'den küstah açıklama: Türkiye'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 09:11:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Toplam 7 megavatlık GES kuracak, çiftçiyi 'merkez' ile destekleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]