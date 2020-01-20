Toplam 7 megavatlık GES kuracak, çiftçiyi 'merkez' ile destekleyecek

Türkiye'nin büyükşehirlerine yön verenler DÜNYA'ya konuşuyor. İlk konuğumuz 21 yıldır kesintisiz Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen. Büyükerşen, şehircilikte yaptığı atılımların sırlarını genç başkanlar için de paylaştı.