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Toplam 7 megavatlık GES kuracak, çiftçiyi 'merkez' ile destekleyecek
13 dakika önce
Türkiye'nin büyükşehirlerine yön verenler DÜNYA'ya konuşuyor.
Türkiye'nin büyükşehirlerine yön verenler DÜNYA'ya konuşuyor. İlk konuğumuz 21 yıldır kesintisiz Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen. Büyükerşen, şehircilikte yaptığı atılımların sırlarını genç başkanlar için de paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:57
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