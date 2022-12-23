Toplam 8 kez 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü: Çocuk hasta, mecbur kaldım - Son Dakika
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Toplam 8 kez 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü: Çocuk hasta, mecbur kaldım

23.12.2022 01:07

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü 10 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Daha önce de 7 kez 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı belirlenen ehliyetsiz sürücü Seyit Ali Y., neden kaçtığının sorulması üzerine, "Çocuk hasta, 1 haftadır hastanede yatıyor. Çocuk olunca mecbur kaldım" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden pes dedirten bir olay meydana geldi. Akhisar Mahallesi'nde devriye atan polis ekipleri, saat 22.00 sıralarında, şüphelendikleri 16 KOA 79 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre kaçan otomobilin sürücüsü polis ekiplerince yakalanarak, durduruldu.

"ÇOCUK OLUNCA MECBUR KALDIM"

Polisin yaptığı incelemede sürücü Seyit Ali Y.'nin ehliyetinin olmadığı ve daha önce de 7 kez dur ihtarına uymayıp kaçtığı belirlendi. Seyit Ali Y., polisin neden kaçtın sorusuna ise "Çocuk hasta, 1 haftadır hastanede yatıyor. Çocuk olunca mecbur kaldım" diye cevap verdi.

CEZADAN KURTULAMADI

Seyit Ali Y.'ye, araç muayene süresinin geçmesi, ehliyetsiz araç kullanmak ve dur ihtarına uymamaktan toplam 4 bin 989 TL para cezası kesildi. Otomobil ise trafikten men edilerek çekici ile otoparka çekildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Toplam 8 kez 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü: Çocuk hasta, mecbur kaldım - Son Dakika

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