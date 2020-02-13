Toplam ciro Aralık'ta yıllık yüzde 21.0 yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Toplam ciro Aralık'ta yıllık yüzde 21.0 yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Toplam ciro Aralık'ta yıllık yüzde 21.0 yükseldi

6 saat önce

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Aralık'ta yıllık yüzde 21.0 arttı.

Toplam ciro Aralık'ta yıllık yüzde 21.0 yükseldi, System.String[]

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Aralık'ta yıllık yüzde 21.0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ciro Endeksleri verilerine göre, toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 16.8, inşaat ciro endeksi yüzde 8.1, ticaret ciro endeksi yüzde 26.9 ve hizmet ciro endeksi de yüzde 22.3 arttı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, aylık yüzde 4.0 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4.1, inşaat ciro endeksi yüzde 2.8, ticaret ciro endeksi yüzde 4.1 ve hizmet ciro endeksi de yüzde 4.2 arttı.

Yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade ediyor. (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:18 Kaynak: DHA
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