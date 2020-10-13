Toplam ciro yıllık yüzde 23,5 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2020 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 23,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ağustos ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2020 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 23,5 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,4, inşaat ciro endeksi yüzde 5,8, ticaret ciro endeksi yüzde 32,8 artarken, hizmet ciro endeksi yüzde 5,2 azaldı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 3,0 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Ağustos ayında aylık yüzde 3,0 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,9, ticaret ciro endeksi yüzde 2,0, hizmet ciro endeksi yüzde 4,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 6,1 azaldı.

(İHA)