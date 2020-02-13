Toplam ciro endeksi Aralık 2019'da yıllık yüzde 21 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2019'a ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 4 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yıl aralıkta 2018 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 21 yükseldi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, söz konusu dönemde yıllık yüzde 16,8 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,8 yükseldi.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2019'da 2018'in aynı ayına oranla yüzde 22,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4,2 artış kaydetti.