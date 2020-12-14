Toplam ciro yıllık yüzde 30,9 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 30,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ekim ayı Ciro Endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 30,9 arttı.Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Ekim ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 38,5, inşaat ciro endeksi yüzde 21,5, ticaret ciro endeksi yüzde 34,6, hizmet ciro endeksi yüzde 8,8 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 3,9 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Ekim ayında aylık yüzde 3,9 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Ekim ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7, inşaat ciro endeksi yüzde 1,3, ticaret ciro endeksi yüzde 2,8, hizmet ciro endeksi yüzde 5,1 arttı.

(İHA)