Toplam ciro endeksi martta yıllık yüzde 5,2 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi martta yıllık yüzde 5,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, martta yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,2, ticaret ciro endeksi yüzde 11,5 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 21,4, hizmet ciro endeksi yüzde 2,2 azaldı.

Toplam ciro aylık azalış gösterdi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi de martta aylık bazda yüzde 9 azalış gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında martta aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7, inşaat ciro endeksi yüzde 16,2, ticaret ciro endeksi yüzde 7,5, hizmet ciro endeksi yüzde 17,1 azaldı.