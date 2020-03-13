Toplam ciro endeksi ocakta yıllık yüzde 20,5 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Toplam ciro endeksi ocakta yıllık yüzde 20,5 arttı - Son Dakika Ekonomi

Toplam ciro endeksi ocakta yıllık yüzde 20,5 arttı

10 dakika önce

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 artış gösterdi.

Toplam ciro endeksi ocakta yıllık yüzde 20,5 arttı, System.String[]

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.


Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ocakta 2019 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 20,5 yükseldi.


Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, bu yılın ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 20,1, ticaret ciro endeksi yüzde 27, hizmet ciro endeksi yüzde 20,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 17,9 geriledi.

Toplam ciro aylık olarak da artış gösterdi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi de ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

Ocakta aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,5, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 8,7 düştü. Hizmet ciro endeksi ise değişmedi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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