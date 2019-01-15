Son Dakika Haberleri: Toplam Ciro Endeksinde Artış

Toplam Ciro Endeksinde Artış

1 saat önce

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artış gösterdi.

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Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın kasım ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yıl kasımda, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise Kasım 2018'de bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldı.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 6,3 düştü.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksindeki azalış, geçen yılın kasım ayında, Kasım 2017'ye göre yüzde 1,1 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 17,1 azaldı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde ise bir önceki aya göre yüzde 2,3 düşüş görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:19 Kaynak: AA

Ekonomi
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