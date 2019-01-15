Son Dakika Haberleri: Toplam Ciro Kasım'da Arttı

Toplam Ciro Kasım'da Arttı

2 saat önce

Toplam ciro Kasım'da yüzde 15,4 arttıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı ciro endekslerini açıkladı.

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Toplam ciro Kasım'da yüzde 15,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldı.

Sanayi sektöründe ciro yüzde 23,2 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 6,3 azaldı.

İnşaat sektöründe ciro yüzde 1,1 azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 17,1 azaldı.

Ticaret sektöründe ciro yüzde 11,6 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

Hizmet sektöründe ciro yüzde 22,7 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,3 azaldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:14 Kaynak: İHA

Ekonomi
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