Toplam ciro Şubat'ta yıllık yüzde 22.2 arttı

Türkiye genelinde sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Şubat ayında aylık bazda yüzde 1.6, yıllık bazda yüzde 22.2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayında yıllık bazda;

sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 17.1,

inşaat ciro endeksi yüzde 8.3,

ticaret ciro endeksi yüzde 28.2,

hizmet ciro endeksi yüzde 19.8 arttı.

Buna karşılık, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro Şubat ayında aylık bazda yüzde 1.6 arttı. Şubat ayında aylık bazda;

sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0.1,

inşaat ciro endeksi yüzde 9.2,

ticaret ciro endeksi yüzde 1.8,

hizmet ciro endeksi yüzde 1.2 arttı.

Yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. (Grafik)