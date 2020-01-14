Toplam ciro yıllık yüzde 14.8, aylık yüzde 0.3 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Toplam ciro yıllık yüzde 14.8, aylık yüzde 0.3 arttı - Son Dakika Ekonomi

Toplam ciro yıllık yüzde 14.8, aylık yüzde 0.3 arttı

6 saat önce

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2019 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 14.8, aylık yüzde 0.3 arttı.

Toplam ciro yıllık yüzde 14.8, aylık yüzde 0.3 arttı, System.String[]

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi  2019 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 14.8, aylık yüzde 0.3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi Kasım'da yıllık yüzde 10.1, inşaat ciro endeksi yüzde 2.6, ticaret ciro endeksi yüzde 20.1 ve hizmet ciro endeksi yüzde 14.9 arttı.Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi  Kasım'da aylık yüzde 0.3 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi, 2019 yılı Kasım'da aylık yüzde 0.2 azalırken, inşaat ciro endeksi yüzde 4.5, ticaret ciro endeksi yüzde 0.2 ve hizmet ciro endeksi de yüzde 0.2 yükseldi. (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:34 Kaynak: DHA
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